El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez, supuesta fontanera del PSOE. EFE

El juez permite la personación del PP en la causa contra la supuesta fontanera del PSOE

El instructor Arturo Zamarriego se apoya en el bloqueo parlamentario de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que elimina la figura jurídica de la acusación popular

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El juez de instrucción Arturo Zamarriego ha permitido la personación del PP como acusación popular en la causa contra Leire Díez. La supuesta fontanera ... del PSOE está acusada de cohecho y tráfico de influencias a raíz de una querella presentada contra ella por HazteOir.org. La formación que preside Alberto Núñez Feijóo se suma ahora a las mismas acusaciones formuladas por la asociación ultracatólica al no haber presentado aún una denuncia propia, puntualiza el magistrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  4. 4

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  5. 5

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  6. 6

    La Cuadrona espera su transformación
  7. 7

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El juez permite la personación del PP en la causa contra la supuesta fontanera del PSOE

El juez permite la personación del PP en la causa contra la supuesta fontanera del PSOE