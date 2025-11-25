El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos y Koldo García Efe

El juez rechaza aplazar la vista sobre el encarcelamiento de Ábalos y Koldo al considerarla «urgente»

El instructor mantiene la cita para el próximo jueves, aunque pospone una hora y media la comparecencia del exasesor

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

El 'día D' seguirá siendo el próximo jueves porque no hay tiempo que perder ante el aumento de riesgo de fuga. No habrá cambio de ... fecha. Solo un ajuste mínimo en la hora en una jornada judicial que se presenta trepidante. El juez del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la pretensión de la defensa de Koldo García de posponer a otro día la 'vistilla' para decidir si envía a prisión a José Luis Ábalos y a su exasesor a la espera de que sean enjuiciados en la primera pieza que llegará a juicio sobre esta trama corrupta, la de la adjudicación de la compra de mascarillas a la empresa del conseguidor Víctor de Aldama. Y es que el instructor considera «urgente» tomar ya una decisión sobre el futuro fuera o dentro de prisión de los dos imputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  2. 2

    Los 40 años de Terminal Sur
  3. 3

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  4. 4

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
  5. 5

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  6. 6 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  7. 7

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  8. 8

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  9. 9

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»
  10. 10

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El juez rechaza aplazar la vista sobre el encarcelamiento de Ábalos y Koldo al considerarla «urgente»

El juez rechaza aplazar la vista sobre el encarcelamiento de Ábalos y Koldo al considerarla «urgente»