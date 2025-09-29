El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras

Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana

El líder de ERC está inhabilitado a la espera de beneficiarse de la ley de amnistía

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:33

El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, mueve ficha. El dirigente republicano anunciará mañana en una conferencia en Barcelona su intención de ser candidato a la ... presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La última ola de José de Diego
  2. 2

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  3. 3

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  4. 4

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  5. 5

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  6. 6 El portero del Colindres, que tuvo que ser hospitalizado el sábado, pendiente de evolución
  7. 7

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  8. 8

    Stiglitz se doctora en la UIMP
  9. 9

    El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos
  10. 10

    Penagos alza la voz contra los eólicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana

Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana