El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts advierte a Sánchez de que está en «extrema debilidad»

Los junteros culpan a ERC del fracaso de la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:00

Junts per Catalunya mantiene la amenaza de ruptura al Gobierno, al que ha advertido este lunes de que su situación parlamentaria es de «extrema debilidad». ... El portavoz de la formación nacionalista, Josep Rius, ha avisado al presidente del Gobierno de que no tiene una mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere el portero del Colindres ingresado tras sufrir un golpe en un partido
  2. 2

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  3. 3

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  5. 5 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  6. 6

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  7. 7

    La última ola de José de Diego
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  10. 10

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junts advierte a Sánchez de que está en «extrema debilidad»

Junts advierte a Sánchez de que está en «extrema debilidad»