El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Illa estrecha la mano a Carles Puigdemont en su última reunión en Bruselas. AFP

Junts ataca a Illa y le busca su versión catalana del 'Ventorro' en el 12-O

El Govern se defiende y acusa a Puigdemont de «mentir» y de difundir bulos

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 14 de octubre 2025, 17:16

Comenta

Los aguaceros empiezan a dar un respiro al sur de Tarragona, pero la batalla política por la gestión de la dana lleva días instalada en ... Cataluña. Los grupos de la oposición, con especial virulencia por parte de Junts, afean al presidente de la Generalitat que no cancelara su presencia en los actos del 12 de octubre en Madrid, ante la previsión que había de inundaciones para el domingo por la tarde en la provincia de Tarragona, en las comarcas próximas al río Ebro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  3. 3

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  4. 4

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  5. 5

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  6. 6

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  7. 7

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»
  8. 8

    Gema Igual: «Es un proyecto unilateral del Racing»
  9. 9

    Los vecinos contrarios al parking de Mataleñas plantean otro proyecto «sin muros ni asfalto»
  10. 10

    Una trainera cántabra conquista el Támesis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junts ataca a Illa y le busca su versión catalana del 'Ventorro' en el 12-O

Junts ataca a Illa y le busca su versión catalana del &#039;Ventorro&#039; en el 12-O