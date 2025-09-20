El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente catalán Carles Puigdemont (d), acompañado de Albert Batet (i) EFE

Junts avisa de que adoptará «pronto» una decisión sobre el futuro de la legislatura española

Los postconvergentes llaman a las bases a estar preparadas ante un cambio de ciclo político en España y acusan a Podemos de alinearse en el «anticatalanismo» con PP y Vox

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:05

Las últimas reuniones entre Carles Puigdemont y Salvador Illa y entre el líder de Junts y José Luis Rodríguez Zapatero no han conseguido rebajar la ... tensión entre socialistas y junteros. Las relaciones continúan, pero en estado crítico y no hay indicios de que los postconvergentes tengan incentivos para aprobar los Presupuestos del Gobierno, la tabla se salvación de Pedro Sánchez para atar la legislatura y poder agotar su mandato con una cierta holgura. La prórroga, que dura ya un año, llega a su fin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  2. 2

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  3. 3

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  4. 4

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  5. 5

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  6. 6

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  7. 7

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  8. 8

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  9. 9

    «Chollos que no se repiten» en la Feria Outlet
  10. 10

    Todo a nueve euros en el mercado de ropa vintage del NH Ciudad de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junts avisa de que adoptará «pronto» una decisión sobre el futuro de la legislatura española

Junts avisa de que adoptará «pronto» una decisión sobre el futuro de la legislatura española