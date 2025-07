Junts no cierra la puerta a pactar con el PP tras las elecciones

Cristian Reino Jueves, 10 de julio 2025, 11:10 Comenta Compartir

Junts per Catalunya sigue marcando distancias con el PSOE y presiona a Pedro Sánchez para que entre de lleno en la negociación sobre la soberanía ... de Cataluña. Los junteros, 24 horas después de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, han insistido en que el Gobierno está en fase de «prórroga», aunque han evitado fijar unos plazos concretos. «No entraremos en plazos ni en ultimatums. Sánchez sabe lo que nos preocupa y si esto continúa así no podemos seguir», ha afirmado en la Ser el secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull. «El tiempo no dura toda la legislatura si no cumplen. Ellos decidirán si quieren confiar en Cataluña o ir a elecciones. Para nosotros es insostenible si se sigue no cumpliendo con Cataluña», ha asegurado la portavoz del partido soberanista, Míriam Nogueras, en TV3.

Puigdemont da tiempo a Sánchez, descarta por completo participar en una moción de censura junto al PP y Vox para descabalgar a Sánchez de la presidencia. Pero a partir de ahí, todo es posible. El secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha dejado este jueves la puerta abierta a pactar con el PP tras unas eventuales elecciones generales, que de momento Sánchez asegura que serán en 2027. Si el PP acude a negociar con Junts, ante una eventual investidura, será «igual de exigente» que con el PSOE, ha asegurado Turull en la Ser. «Nuestras condiciones» son conocidas, ha reiterado. Los nacionalistas han insistido en que si Alberto Núñez Fejóo quiere abrir conversaciones tendrá que acudir fuera de España para hablar con Puigdemont. Según Turull, Junts tiene varios escenarios sobre la mesa. Primero, debe decidir si sigue apoyando a Sánchez. Los 7 escaños junteros siguen vinculados al cumplimiento de los acuerdos de Bruselas, es decir, los compromisos por los que Pedro fue investido con los diputados de Junts: la amnistía de Puigdemont, el concierto económico y abordar la resolución del conflicto. También el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE y la delegación de las competencia de inmigración a la Generalitat. Hace meses, los postconvergentes decidieron implicarse en la gobernabilidad española, con la elección de Sánchez, pero podrían rectificar esta estrategia. Cualquier decisión, según Turull, debe adoptarse en función de si sirve para «acercar» la independencia de Cataluña. Su pacto con el PSOE, o si llegara a producirse con el PP, no responde a la lógica ideológica, según el secretario general, sino que debe ser meramente instrumental, pensando en que Cataluña gane soberanía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión