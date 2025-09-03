El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, ayer durante la reunión con Salvador Illa EP

Junts decidirá en otoño si mantiene el apoyo al Gobierno

El Gobierno reitera la predisposición de Sánchez a mantener un encuentro con el líder juntero

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:04

Carles Puigdemont ha reunido este miércoles a la dirección de Junts en Waterloo, el día después de su encuentro con el presidente de la Generalitat catalana ... .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  3. 3

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  4. 4

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  5. 5

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  6. 6

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  7. 7

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  8. 8

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  9. 9

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue
  10. 10

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junts decidirá en otoño si mantiene el apoyo al Gobierno

Junts decidirá en otoño si mantiene el apoyo al Gobierno