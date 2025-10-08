El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, conversa con el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet. EFE

Junts fuerza al PSC a avalar que la mesa de Suiza negocie un referéndum

Los de Puigdemont exigen a los socialistas dar apoyo a un concierto económico

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:34

Comenta

Junts per Catalunya ha puesto este miércoles el futuro de Pedro Sánchez en manos del PSC. Los postconvergentes han advertido a los socialistas de que ... así no pueden seguir y de que su alianza se aproxima al final. Antes de tomar una decisión sobre si rompen o no con Sánchez, los de Puigdemont exigen al PSC que avale buena parte de las propuestas de resolución que han presentado como conclusión del debate de política general del Parlament. En concreto, los junteros reclaman al PSC que vote a favor de dos mociones relacionadas con el acuerdo de Bruselas que hacen referencia al referéndum y a un concierto económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  4. 4

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  5. 5

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  6. 6 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8

    Podemos cede y votará a favor del embargo de armas a Israel del Gobierno
  9. 9

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  10. 10

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junts fuerza al PSC a avalar que la mesa de Suiza negocie un referéndum

Junts fuerza al PSC a avalar que la mesa de Suiza negocie un referéndum