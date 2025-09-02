El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente de Junts Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. EP/EFE

Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Los junteros reclaman a los socialistas interlocutores con «autoridad de negociación» para la mesa de Suiza

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:57

Junts per Catalunya ha situado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de esta tarde en Bruselas en clave de política española y como ... un movimiento de Pedro Sánchez, ha lamentado que llega un año tarde, pero ha valorado que supone un «reconocimiento político» de los socialistas hacia el expresidente de la Generalitat.

