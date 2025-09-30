Junts insiste en defender la vía unilateral en el octavo aniversario del 1-O

Cataluña conmemora entre hoy y mañana dos fechas que han marcado buena parte de su historia política en el primer tercio del siglo XXI: la ... aprobación del Estatuto hace 20 años y la celebración del referéndum ilegal del 1-O en 2017. Junts, en un comunicado, ha reivindicado la «vigencia del mandato del referéndum» y ha reafirmado su compromiso para «hacerlo efectivo». Los de Puigdemont, en el octavo aniversario de la consulta soberanista, han reiterado su apuesta por defender la vía unilateral, la que les llevó a organizar el 1-O, y se han conjurado para rehacer la unidad independentista y recuperar la mayoría en las instituciones y en la calle.

Ocho años después, los postconvergentes han evitado el más mínimo atisbo de autocrítica, a pesar de que la situación en Cataluña ha dado un vuelco y ellos mismos han cambiado de estrategia, dando apoyo al Gobierno central. Junts sigue cargando contra el Estado, al que acusa de responder al nacionalismo catalán con más «represión», «criminalización» y «negación de los derechos democráticos·». Según los junteros, no se puede hablar de normalización de la situación política en Cataluña, como defienden los socialistas, si la mayoría de los dirigentes del 'procés' «siguen sin poder hacer política con normalidad, porque están inhabilitados o en el exilio».

La ley de amnistía continúa «encallada», denuncian los soberanistas, por la «resistencia de una parte del poder judicial». «Vivimos un golpe de estado togado que impide la aplicación de la amnistía», ha afirmado la formación juntera en un comunicado. Los líderes del partido conmemorarán esta tarde el referéndum ilegal con un acto en Cornellà del Terri, en Girona, con la participación de Carles Puigdemont y Jordi Turull. «Aquel domingo de 2017, más de 2,3 millones de personas salieron a la calle para ejercer pacíficamente su derecho fundamental a la autodeterminación, desafiando la violencia policial y judicial del Estado español», ha reivindicado Junts. «El 90% de apoyo a la independencia obtenido en ese referéndum escrupulosamente democrático y vinculante nos obliga a mantenernos fieles a lo que fue mayoritariamente votado», ha rematado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mientras, ha reivindicado el Estatuto catalán, en el vigésimo aniversario de su aprobación en la Cámara catalana. Illa ha calificado el proceso estatutario como una «gran apuesta de país y una cristalización de la voluntad política de ser, de convivir y de gobernar». El líder del PSC ha destacado que fue un pacto entre diferentes fuerzas que supieron poner por encima el «interés general». El Estatut, el segundo desde la recuperación de la democracia, fue aprobado el 30 de septiembre de 2005, con los votos del PSC, CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya. Solo el PP se opuso. ERC se desmarcó más tarde, tras su paso por el Congreso. Illa ha llamado a ejercer el autogobierno con «responsabilidad, rigor y sentido del país»