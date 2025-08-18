El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Casas posa ante el Congreso, donde fue diputado por CiU durante casi una década. Virginia Carrasco

Jordi Casas

Ex diputado y exsenador de CiU y miembro la patronal Foment
«La legislatura está bloqueada y veo imposible la financiación singular para Cataluña»

Casas descarta que quede en Junts «nada» del catalanismo que él ejerció en las Cortes y cree que «lo racional» es que Sánchez convoque ya elecciones

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:04

Dice que, aún hoy, algún camarero del Congreso lo reconoce y le hace sentir «la añoranza» del tiempo perdido. El de la era de los ... acuerdos con gobiernos del PSOE y del PP de la extinta CiU con la que Jordi Casas (Sabadell, 1954) fue diputado y senador en Madrid. Con gusto por seguir bien informado, Casas ejerce hoy en la influyente patronal catalana, Foment, y preside, en plena opa de BBVA, la Asociación de Accionistas Minoritarios del banco que lleva el nombre de su ciudad natal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  2. 2

    Los incendios castigan los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  3. 3 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  4. 4 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  5. 5 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  6. 6

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  7. 7

    Un día dentro del restaurante Solana
  8. 8 Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
  9. 9

    «Creo en la meritocracia: soy de un pueblo perdido de Cantabria e investigo el cáncer»
  10. 10

    ¿Es caro Santander? Usted dirá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La legislatura está bloqueada y veo imposible la financiación singular para Cataluña»

«La legislatura está bloqueada y veo imposible la financiación singular para Cataluña»