El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior EFE

Marlaska se activa tras días bajo el fuego y otras cuatro crisis con medio perfil

Tras ser desautorizado por las balas israelíes, recibe críticas por llegar tarde a los incendios y pasar de puntillas en el reparto de menores, la UCO, Huawei y Torre Pacheco

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:46

Fernando Grande-Marlaska interrumpió finalmente sus vacaciones este jueves para presidir el CECOP, el Centro de Coordinación de Protección Civil, en Madrid. El ministro del ... Interior retomó así su agenda pública tras casi una semana de emergencia nacional por los incendios que arrasan España. La prolongada ausencia en la primera línea de la máxima autoridad del Estado en Protección Civil, mientras las llamas consumían vastos territorios en media docena de comunidades, no es, sin embargo, una novedad en los últimos tiempos. En realidad, el ministro se conduce en su cargo con un perfil muy bajo desde hace más de tres meses. Y ello pesar de que parte de las crisis que se le han abierto al Gobierno atañen a su departamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  2. 2

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  3. 3 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  4. 4 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  5. 5

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria
  6. 6

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  7. 7

    Los hospitales marcan el pico máximo de urgencias del verano con 1.200 en un día
  8. 8

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  9. 9

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  10. 10

    Cantabria incrementa las dudas sobre la llegada de los nuevos trenes en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Marlaska se activa tras días bajo el fuego y otras cuatro crisis con medio perfil

Marlaska se activa tras días bajo el fuego y otras cuatro crisis con medio perfil