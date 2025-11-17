El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón comparece en el Congreso. Violeta Santos Moura / Reuters

Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones comparece en una tensa comisión de investigación en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Tensa comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat valenciana Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. El ... que fuera máximo responsable de la gestión de la comunidad autónoma el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia que provocó 228 muertes en Valencia, ha vuelto a negar que su entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, le solicitara autorización para enviar el mensaje ES Alert cuando ya estaban muriendo personas a causa de la gota fría y ha negado que esa fuera sus responsabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  2. 2

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  4. 4 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  5. 5

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  6. 6

    El campo cántabro se queda sin cacareos
  7. 7

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros
  8. 8

    El Consorcio, la empresa que nació de la hermandad con los salatori
  9. 9

    Cuando el covid no se supera
  10. 10

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana