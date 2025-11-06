El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díaz Ayuso interviene en la sesión de la Asamblea de Madrid. EFE

La oposición enarbola a la pareja de Ayuso para desgastarla en Madrid

La baronesa del PP elude el choque frontal en torno a los supuestos delitos cometidos por Alberto González y traslada la pelota al tejado del PSOE, al que pide que «delinca más despacio»

A. Azpiroz

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

La oposición en la Asamblea de Madrid redobla la presión sobre Isabel Díaz Ayuso a cuenta de los supuestos delitos de fraude fiscal y falsificación ... documental cometidos por su pareja, Alberto González. El objetivo es manifiesto: desgastar la mayoría absoluta de la presidenta autonómica, una de las figuras además con mayor influencia en el PP nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  3. 3

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  4. 4

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  5. 5

    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
  6. 6 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8 El sur desata los primeros incendios
  9. 9

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  10. 10

    La Night City Trail celebra su décimo aniversario en Torrelavega y alcanza el récord de los 2.500 inscritos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La oposición enarbola a la pareja de Ayuso para desgastarla en Madrid

La oposición enarbola a la pareja de Ayuso para desgastarla en Madrid