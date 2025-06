Los orígenes: Cerdán pidió a Sánchez un puesto en Indra como recompensa por su apoyo en tiempos difíciles

Es la génesis del 'caso Koldo': la obsesión de hacer dinero de cualquier forma, rápido utilizando la cercanía al poder como catapulta. El informe de ... la UCO descubre los primeros pasos de una trama que hunde sus raíces en el 'grupo del Peugeot', la camarilla más fiel a Pedro Sánchez, la que no le abandonó cuando fue defenestrado por su propio partido y la que le ayudó a recuperar la Secretaría General del PSOE.

Un grupo que, en su núcleo, integraban, entre otros, Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este último, Cerdán, no tardó en tratar de cobrarse ese favor por ese apoyo en los tiempos difíciles. Así, al poco tiempo de que Sánchez accediese a la Moncloa con la moción de censura de junio de 2018 contra Marianao Rajoy ya le estaba pidiendo un puesto de responsabilidad en una de las joyas de la corona de la administración, la tecnológica Indra.

Así lo revela un intercambio de mensajes casi al inicio de este caso, el 2 de noviembre de 2018, entre el ya exdirigente socialista y Koldo García. Entonces Cerdán, de profesión electricista, tenía unos ingresos muy mermados, porque en febrero de 2017 había dejado de ser diputado foral en su Navarra natal y el dinero que recibía como secretario de Coordinación Territorial del PSOE -aducía- no le daba para vivir en Madrid. García, por el contrario, vivía su momento más dulce a la sombra del ministro Ábalos, al frente de Transportes.

«Ya me ha llamado el presidente, dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada y bla bla bla», se queja Cerdán en un mensaje que envió a Koldo García. «Quien más pierde es el partido. El 80% era para donar al partido», afirma el ya exdiputado.

«Le dan por ahí»

«Una vez más al que más trabaja le dan por ahí. ¡Cómo para mantener a la familia en Madrid!», se lamenta Cerdán tras conocer la decisión de Pedro Sánchez, quien también se queja ante Koldo García de que Ábalos no le hace caso. «Le monto el pollo a Jose», llega a amenazar.

Al final , el propio Cerdán, obsesionado por tener un sueldo público con el que rellenar la paga del partido, es cuando le escribe directamente a Sánchez. «Le he mandado un mensaje a Pedro con otra cosa, si no me hace caso, aquí se quedan y que se lo coman todo ellos», le confiesa en otro wasaps a Koldo García.

Al parece ese mensaje sí que conmovió al presidente, que le contestó con lo de que Indra era imposible. «Me ha tenido que llamar Pedro», le explica Cerdán a Koldo. «Pero me lo podía decir José Luis, ¿no?», se vuelve a lamentar el exparlamentario navarro.

Finalmente, las amenazas de Cerdán surtieron efecto porque el presidente en las dos elecciones generales de 2019 le colocó en puestos de salida en Navarra y desde entonces hasta este mismo miércoles (casi seis años) ha recibido un saneado sueldo público como diputado en el Congreso.