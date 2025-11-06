El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Pujol, hijo del expresidente de Cataluña Jordi Puyol. EFE

Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra

El exsecretario general de CDC asegura que el expresident quiere participar en el juicio pero de forma telemática

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

Oriol Pujol, el único hijo de Jordi Pujol que se dedicó a la política, ha asegurado este jueves que su padre, expresidente de la Generalitat ... entre 1980 y 2003, tiene «ganas» de defenderse en el juicio que se celebra contra toda la familia a partir del próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. Pujol y sus siete hijos se sentarán en el banquillo acusados de varios delitos relacionados con la corrupción. Se enfrentan a penas de 8 a 29 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  5. 5

    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
  6. 6 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8 El sur desata los primeros incendios
  9. 9

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  10. 10

    La Night City Trail celebra su décimo aniversario en Torrelavega y alcanza el récord de los 2.500 inscritos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra

Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra