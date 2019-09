Ortuzar «ruega» a Sánchez que busque un acuerdo con Podemos para evitar elecciones Sánchez, Ortuzar, Abalos, Mendia y Esteban, este miércoles en la sede socialista de Ferraz. / EFE El presidente del PNV traslada al líder socialista su «decepción» al constatar que las medidas programáticas del PSOE pueden «vaciar» competencias del autogobierno vasco MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 4 septiembre 2019, 21:23

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este miércoles, tras reunirse con Pedro Sánchez en la sede del PSOE en Ferraz, que su partido no bloqueará una investidura del candidato socialista si sus votos son decisivos para que salga adelante, aunque ha «rogado» y «conminado» al PSOE y Podemos a sentarse a negociar «cuanto antes» para desbloquear la situación. «El PNV quiere que se forme un Gobierno lo antes posible y considera que una repetición de las elecciones sería un fracaso político de todos», ha iniciado su intervención Ortuzar, tras reunirse por espacio de dos horas con Sánchez.

El líder del EBB, que ha ofrecido una rueda de prensa en la misma sede de Ferraz tras el encuentro con Sánchez, no ha querido adelantar si el PNV se decanta ahora mismo por la abstención o por un 'sí' a una hipotética investidura, aunque ha avanzado que «nosotros no seremos un obstáculo» para que haya un nuevo gobierno. Con lo que ha dejado entrever que no tendrán inconveniente en moverse al 'sí' siempre y cuando «otros actores necesarios», en referencia a Podemos, realicen ese mismo movimiento.

Ortuzar también ha desvelado que ha trasladado a Sánchez la «decepción» y «preocupación» que generó en el PNV el análisis de las medias 370 medidas programáticas que el PSOE presentó el martes para tratar de impulsar un acuerdo de investidura. «Le he dicho al presidente en funciones que ese documento no estaba pensado para agradar al PNV, sino para convencer a Podemos», ha apuntado el líder del EBB, que ha advertido que «muchas de esas medidas» pueden «invadir competencias del autogobierno vasco» y «vaciar de contenido» algunos puntos del Estatuto de Gernika. Ha añadido que el dirigente socialista le ha señalado que es un documento sobre el que se pueden hacer «correcciones». Ortuzar ha confiado en que el programa de gobierno definitivo de los socialistas sea «más respetuoso» con el autogobierno vasco, aunque también ha apuntado su «decepción» por que el documento socialista «podía haber sido más valiente en lo referente al modelo territorial».

En la reunión, además de Sánchez y Ortuzar, han participado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia.