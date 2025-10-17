El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Page acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haberlo investigado para encontrarle «cosas sucias»

El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que uno de los subdelegados del Gobierno de España en esta comunidad dirigió el espionaje

J. M. L.

Toledo

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:55

Comenta

El Debate sobre el estado de la Región que este viernes finalizó en las Cortes de Castilla-La Mancha ha dejado una sorprendente revelación del ... presidente de esta comunidad, el socialista Emiliano García-Page. En una de sus intervenciones, llegó a decir que a él lo había investigado un subdelegado del Gobierno de España del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  4. 4

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  5. 5

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  6. 6 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  7. 7 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  8. 8 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  9. 9 Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
  10. 10

    Sheila García Balbontín: «La vida me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Vivo el aquí y el ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Page acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haberlo investigado para encontrarle «cosas sucias»

Page acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haberlo investigado para encontrarle «cosas sucias»