Podemos deja en el aire la aprobación del embargo de armas a Israel

El 'sí' de Junts al embargo de armas a Israel cargó sobre los hombros de Podemos la responsabilidad de su convalidación en el Congreso. El ... real decreto que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas en la Cámara baja llega este martes al hemiciclo con los apoyos en el aire. Los morados, cuyos cuatro diputados son claves para que la medida se tramite, siguen sin aclarar el sentido de su voto, aunque exigen a Moncloa que «rehaga» una iniciativa que consideran «un coladero» por las excepciones, defienden, que contiene la norma en caso de que las operaciones comerciales respondan al interés nacional.

«Mañana (por este martes) conocerán nuestro voto», inistía este lunes por la mañana el portavoz de la formación, Pablo Fernández, ante las preguntas de los periodistas en este sentido. Y es que la posición de Podemos, a falta de que el BNG o Esquerra aclaren también su postura, es clave para el futuro de la iniciativa, dado que si se abstiene facilitaría la tramitación del decreto mientras que si opta por rechazarlo podría propiciar un empate a 175 votos junto a PP, Vox y UPN, lo que con el reglamento de la cámara implica que la iniciativa decae si no se resuelve en tres votaciones.

Fernández exigió al Gobierno que «escuche» a la ciudadanía tras el «auténtico clamor» de las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, dado que la sociedad civil exige la «ruptura de relaciones» con Israel y un decreto de embargo efectivo. «Es un embargo fake y tiene más agujeros que un queso gruyere, es un auténtico coladero», ha reprochado Fernández para agregar que Podemos quiere un veto a la compraventa de material militar a Israel que sea «efectivo» y sin «subterfugios», en alusión a la cláusula de excepción incluida en el texto que permite operaciones de compraventa si concurren razones de interés general.

De hecho, ha deslizado que el Gobierno puede aprobar sin tener que pasar por el Congreso un nuevo decreto que sea más ambicioso, en línea con las palabras de su líder, Ione Belarra, que instó al Gobierno que retirase el actual texto.

«Una oportunidad»

Esta postura les ha valido las críticas de sus otrora aliados de Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que la votación del embargo de armas será «una oportunidad» para saber «quien está del lado del genocidio y quien está del lado de la legalidad internacional».

La dirigente gallega también ha llamado a impulsar una conferencia de paz para Palestina que se celebre en Madrid con el fin de encontrar una «salida» al pueblo palestino y para que «decidan libremente su futuro».

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Díaz ha instado a aprovechar la «legitimidad y la fuerza» del Gobierno de España para promover una alianza por el pueblo palestino, uniéndose así al clamor del «mundo entero» y de la sociedad española, que este fin de semana ha dado «una lección de dignidad» con «cientos de miles de personas gritando alto y claro que Palestina no está sola».