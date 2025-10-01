El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, durante la rueda de prensa en el Congreso de este miércoles. EFE

Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

El real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el 23 de octubre se debatirá y votará en el Congreso el martes que viene

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:00

Podemos podría tumbar la semana que viene en el Congreso la convalidación del real decreto que el Gobierno aprobó el 23 de septiembre y para ... aplicar un embargo en el comercio de armas con Israel. Los morados, cada vez más alejados del Ejecutivo, creen que se trata de una medida que «no va a servir de nada» ya que, como ha afirmado su líder, Ione Belarra, este miércoles en rueda de prensa en la Cámara baja, contiene excepciones que «no sirven para frenar el tráfico de armas a Israel». «El Gobierno está intentando engañar a la gente. Este embargo no afecta a las empresas filiales», ha insistido la secretaria general de la formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  3. 3

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  4. 4

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  5. 5

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  6. 6

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  7. 7

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  8. 8

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  9. 9

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  10. 10

    La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel