El PP va al choque con Vox por el «tufo machista» de Abascal

Primer día de campaña electoral en Extremadura y primer choque entre el PP y Vox por el «tufo machista» de Santiago Abascal. En una entrevista ... publicada este viernes en el 'Hoy', el líder ultraderechista dejó claro la falta de sintonía con María Guardiola y sugirió a Génova e posible relevo de su candidata para llegar a un entendimiento tras los comicios del 21 diciembre. «Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo con Vox que suponga un cambio de rumbo para Extremadura, pues el PP tendrá que decidir si pone a otro candidato», apuntó.

Unas palabras que no han sentado nada bien a la presidenta extremeña, quien en su estreno anoche en campaña, en pleno estallido del 'caso Salazar' y la deficiente gestión del PSOE de las denuncias internas contra el exdirigente socialista, dejó claro que «Extremadura no quiere saber nada de aquellos que desprecian a las mujeres». «Ese tufo machista del señor Abascal se lo podía quedar un poquito en su casa», estalló Guardiola durante un acto Cáceres, desde donde se sacudió las presiones de Vox para apoyar una eventual investidura. «Yo, desde luego, solo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños».

La mandataria autonómica tiene el completo respaldo de Alberto Núñez Feijóo, que se ha desplazado hasta el Casar de Cáceres para seguir con su caravana elecxtiral pararallea. El líder nacional del PP no ha calado antes las palabras de su rival a la derecha y ha apuntado que el suyo es «un partido de Estado» donde «nuestros candidatos no son marionetas que movemos con hilos». A diferencia, señaló, de Vox que se dedica a poner a «candidatos prefabricados» desde Madrid en todas las elecciones autonómicas.