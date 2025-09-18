El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. PP

El PP cree que el fiscal general usa la investigación en Gaza «para protegerse a sí mismo»

Los populares consideran que García Ortiz solo busca «un escudo» y exigen su dimisión por el supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:47

El PP cree que la decisión del fiscal general del Estado de investigar los crímenes cometidos por Israel en Gaza es solo «un escudo para ... protegerse a sí mismo» y no dimitir por el supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz «busca escudos para protegerse a sí mismo», ha afirmado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha reclamado al fiscal general que «dimita».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  3. 3

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  4. 4

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  5. 5 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  6. 6

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  7. 7 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  8. 8

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  9. 9

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  10. 10 Un destino gastronómico para disfrutar Isla más allá del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP cree que el fiscal general usa la investigación en Gaza «para protegerse a sí mismo»

El PP cree que el fiscal general usa la investigación en Gaza «para protegerse a sí mismo»