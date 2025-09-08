El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. EFE

El PP cree que Leire Díez «no actuaba por libre», sino «a las órdenes de Sánchez»

Cuca Gamarra considera que las críticas del Gobierno a Feijóo por su 'me gusta la fruta' y a Tellado por las apelaciones a las «fosas» son muestras de «victimismo» para tapar la corrupción

A. A.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:22

El PP cree que la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, «no actuaba por libre», sino que lo hacía «a las órdenes» del presidente del Gobierno, ... Pedro Sánchez. La comparecencia de Díez este lunes en el Senado ha servido a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, para centrar el foco de las críticas del PP a Sánchez en la corrupción. «La 'fontanera' nos ha mentido. Quedó con Koldo, le da instrucciones y le exigía protección para Santos Cerdán para así proteger a Sánchez», ha afirmado Gamarra, que ha sacado la artillería pesada contra el presidente del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  5. 5

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  6. 6

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  7. 7

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  8. 8

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  9. 9 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  10. 10

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP cree que Leire Díez «no actuaba por libre», sino «a las órdenes de Sánchez»

El PP cree que Leire Díez «no actuaba por libre», sino «a las órdenes de Sánchez»