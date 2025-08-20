El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios La Cámara alta habilitará el mes de agosto para que los tres ministros puedan rendir cuentas la próxima semana

Alicia García, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Senado.

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:28 | Actualizado 14:23h.

El PP pasa al ataque y forzará la comparecencia en el Senado la próxima semana de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ... Sara Aagesen, y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para que rindan cuentas por la gestión de los incendios forestales que han calcinado miles de hectáreas este verano. Los populares, con mayoría en la Cámara alta, habilitarán lo que queda de agosto para que los tres ministros de Pedro Sánchez puedan rendir cuentas. «Es un presidente ausente, que ha llergado mal, tarde y a rastras, que está más preocupado por sus problemas judiciales y que salió del búnker de la Moncloa sólo para meterse en el de la Mareta», denunció la portavoz en el Senado, Alicia García.

No hay fecha cerrada, pero la intención del PP es que sea a mediados de la semana que viene, aunque influirá la agenda que tengan en el Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo señalan la responsabilidad del Gobierno central por no facilitar medios suficientes, reaccionar tarde y no cooperar con las comunidades en los primeros días de la catástrofe. El Ejecutivo asegura, sin embargo, que desde el principio han puesto a disposición de los gobiernos autonómicos todos los medios disponibles y critican la falta de prevención, cuya competencia recae en las comunidades.

