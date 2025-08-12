El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ministro de Transportes, Óscar Puente, llega al pleno extraordinario celebrado a finales de julio. Efe

El PP lanza una ofensiva parlamentaria contra los «mensajes de odio» de Óscar Puente

Los populares registran una batería de preguntas en el Congreso contra «el ingenio de saldo» del ministro de Transportes, al que reclaman «sentido de Estado»

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 14:00

El PP se lanza contra los desafortunados mensajes del ministro de Transportes, Óscar Puente, frivolizando en redes sociales sobre los incendios que asolan España. Los ... populares registraron este martes en el Congreso una batería de preguntas para saber «quién está controlando los mensajes de odio que lanzan los ministros en redes sociales»,«quién ordenó a Puente» que retirara alguno de ellos o quién está al tanto «de lo que pasa con el Gobierno mientras Pedro Sánchez está recluido en Lanzarote».

