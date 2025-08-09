El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Efe

El PP solicita al Tribunal de Cuentas un informe sobre los contratos del Gobierno con Huawei de los últimos cinco años

También pide la comparecencia de los ministros José Manuel Albares, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles

C. P. S.

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:24

El PP ha solcitado al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre todos los contratos del Gobierno con Huawei durante los últimos cinco años. ... Así lo ha confirmado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, quien recuerda que el Ejecutivo ha adjudicado contratos de servicios sensibles a empresas chinas, como Huawei o Hikvision, que incluyen desde escuchas judiciales hasta la vigilancia de infraestructuras críticas como las cámaras situadas en la frontera sur de Europa, en Ceuta y Melilla, prácticas que suponen un riesgo de espionaje

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Prohibido el baño en Berria tras 35 picaduras de medusas en media hora
  2. 2

    Esta tarde comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja
  3. 3

    Vecinos de Laredo y Colindres se organizan para alegar contra el PSIR de La Pesquera
  4. 4

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  5. 5 La Coral de Torrelavega abre con música y emoción las fiestas de La Patrona
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande
  8. 8

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  9. 9 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  10. 10

    Los sindicatos lanzan un órdago a Educación y anuncian huelgas en septiembre y octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP solicita al Tribunal de Cuentas un informe sobre los contratos del Gobierno con Huawei de los últimos cinco años

El PP solicita al Tribunal de Cuentas un informe sobre los contratos del Gobierno con Huawei de los últimos cinco años