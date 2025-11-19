El PP vaticina que Sánchez «va a caer con todos» tras la salida de Cerdán de prisión

El mismo día que se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción pedirá para el exministro José Luis Ábalos en torno a 20 años de cárcel ... por el caso de las mascarillas, el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha decretado la libertad provisional del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Un paso más, a ojos del PP, del proceso que acabará con la caída de toda la trama de corrupción que atraviesa la columna vertebral del Gobierno de España. «Tenemos claro que van a caer todos y Pedro Sánchez caerá con todos», auguró este miércoles el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

En una comparecencia en el Congreso, el número dos del PP afirmó que pese a que haya compañeros en el PSOE que puedan considerar la excarcelación de Cerdán una buena noticia, se debe a que el juez aprecia que «ya no hay riesgo de destrucción de pruebas, no por ningún otro motivo». «Siento aguarles la fiesta», ironizó Tellado, que reclamó al exdirigente socialista a que aproveche su salida para «devolver el dinero» cobrado supuestamente en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras y que, según las últimas revelaciones de la UCO, asciende a 6,7 millones de euros

El dirigente conservador hizo referencia tamabién a «la Paqui», apelativo sobre el nombre de pila de la mujer de Cerdán, y su excesiva afición al gasto en unos conocidos grandes almacenes. «Que nos cuente si su mujer, Paqui, gastó todo ese dinero, dinero del Gobierno de España, en El Corte Inglés. Un dinero que sale del bolsillo de todos los españoles y que acaba en el suyo, previo paso -denunció- por la cuenta de una empresa adjudicataria de obras públicas».

El PSOE «está podrido»

Según Tellado, es el momento para que Cerdán «dé una explicación sobre su papel en la trama y sobre el papel de sus compañeros, especialmente el papel de Pedro Sánchez». «Lo que le proponemos es que aproveche su salida de prisión para explicar el procedimiento de pagos de dinero negro procedentes de empresarios -explicó- que se realizaba en Ferraz mientras él era secretario de Organización».

Para la mano derecha de Feijóo, «el PSOE de Sánchez está podrido», y eso ya ocurría, argumentó, durante la etapa del jefe del Ejecutivo como líder de la oposición. «Llegaron por y para la corrupción, y es lo que han hecho desde el primer momento que llegaron al Gobierno de España y a la dirección del PSOE», subrayando que en este caso los corruptores y los corrompidos son lo mismo.