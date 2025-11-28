El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La princesa Leonor, junto a sus compañeros. R. C.

La princesa Leonor culmina tres días de entrenamiento en escenarios hostiles

Ha sido un ejercicio que eleva la formación al siguiente nivel y que ha contado con el apoyo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y del Ala 49

C. P. S.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:00

La princesa Leonor ha participado durante tres días en un ejercicio de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles. Unos ejercicios que elevan la formación al siguiente nivel de su preparación y que están enmarcados en la formación militar que la princesa está realizando en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

Un «entrenamiento realista» que, según ha publicado el Ejército del Aire y del Espacio en su perfil de X, ha contado con el apoyo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y del Ala 49, especializado en transporte aéreo, misiones de búsqueda y rescate y apoyo en situaciones de emergencia.

La Princesa, que ingresó en la Academia en septiembre como alférez y alumna de 4º curso tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada, ha realizado estos ejercicios junto a sus compañeros, tal y como se puede observar en las fotografías compartidas en las redes sociales.

