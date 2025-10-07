PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso en la que Sánchez comparecerá para explicar la «reconstrucción»

El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo que permitirá desbloquear la comisión sobre la dana que se cobró la vida de 228 personas y ... que contará con dos fases de trabajo, una de investigación y otra de reconstrucción. La intención de los dos partidos del Gobierno es llamar primero a las víctimas de las lluvias torrenciales y después a los responsables políticos de la gestión de la tragedia como el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y varios de sus consejeros. También está previsto que lo haga el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a fin de explicar las ayudas que el Ejecutivo está dando para la recuperación.

La propuesta ha permitido reactivar una comisión que llevaba tiempo encallada, después de que ambos grupos mantuvieran bloqueada la solicitud de varios socios de investidura para que Sánchez no diera explicaciones. El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, recalcó este martes que la presencia del presidente del Gobierno no implica «equipararle al mismo nivel» que Mazón, sino que se circunscribe al hecho de que los miembros del Gobierno nacional deben acudir para dar cuenta de «todo aquello que se ha hecho para que el pueblo valenciano recupere la normalidad». «Tenemos un plan de trabajo acordado con Sumar que ahora tenemos que negociar con Podemos y Compromís (...) En esta segunda fase proponemos que comparezca en último lugar el presidente del Gobierno», avanzaban previamente fuentes parlamentarias socialistas.

Ambos grupos han acordado ya el listado de 97 comparecientes que propondrán al resto de formaciones, pero desde Sumar precisan que no se «oficializará por completo» hasta después del funeral de Estado por las víctimas de la dana que tendrá lugar con motivo del primer aniversario de la tragedia el próximo 29 de octubre.

Desde el partido de Yolanda Díaz han emplazado además al PP a apoyar la comisión, el plan de trabajo y la lista de comparecientes y, en caso de no hacerlo, «explicar por qué no quieren que comparezca Mazón y qué es lo que les da vergüenza».