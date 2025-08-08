Puigdemont justifica su segunda fuga: «Hoy estaría en la cárcel»

«Era consciente del enorme riesgo y de la elevada probabilidad de que acabara detenido y enviado a Madrid para ser encarcelado de manera incondicional. ... Hoy todavía estaría en prisión, y probablemente a punto de ser juzgado y condenado». Un año después de su aparición en el centro de Barcelona y posterior fuga durante la sesión de investidura de Salvador Illa, Carles Puigdemont hace balance y justifica su actuación aquél 8 de agosto de 2024. El expresident de la Generalitat, en un amplio mensaje publicado en redes sociales,

Según Puigdemont, que lleva tras casi 7 años residiendo en Bélgica tras el 1-O, su acción buscaba «denunciar una anomalía democrática grave» y romper los planes represivos del Estado español, textualmente, al tiempo que ha criticado la pasividad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la estrategia de normalidad que, en sus palabras, promueve Illa.

«Si ellos me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es intentar hacer exactamente lo contrario», ha sostenido, y ha reivindicado que su regreso fue posible gracias al compromiso y la audacia de muchas personas, así como a los ciudadanos que se movilizaron ese día.

Puigdemont ha concluido su mensaje apelando a mantener la posición pese a las dificultades: «No siempre es cómodo ni agradable, pero es una actitud fundamental que no deberíamos abandonar nunca».