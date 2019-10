Puigdemont mantiene su agenda a la espera de ser requerido por la Fiscalía Carles Puigdemont comparece ante los medios a la puerta del Parlamento Europeo. / EFE Activada la tercera euroorden, el expresidente ha participado en dos concentraciones y tiene previsto ofrecer una conferencia sobre el conflicto catalán esta noche en Flandes SALVADOR ARROYO Bruselas Martes, 15 octubre 2019, 14:11

Carles Puigdemont continua a la espera de ser requerido por la Fiscalía belga después que la justicia española reactivase el pasado lunes, apenas cuatro horas después de hacerse pública la sentencia del 'procés', la que es tercera euroorden de arresto contra él en los dos años que lleva huido de España. El expresidente catalán continúa con los actos programados y esta mañana ha participado en una concentración a la puerta del Parlamento Europeo, acompañado de una veintena de eurodiputados, para reclamar la 'libertad de los líderes catalanes», como podía leerse en los carteles que portaban.

El dirigente independentista ha realizado allí las primeras declaraciones después de que el juez Pablo Llarena pulsase el botón verde de la euroorden. «Como en las (dos) ocasiones anteriores estamos a disposición de la justicia belga. Esperaremos las decisiones que tomen y la seguiremos», ha asegurado antes de remarcar que la búsqueda de otro destino internacional, en el que no exista acuerdo de extradición con España, no entra en sus planes. «Se ha especulado con una idea que es absolutamente falsa», subrayó.

Puigdemont ha dicho no entender «por qué solo a mi», en referencia a que la orden de detención no se ha cursado para ninguno de los otros políticos catalanes que se encuentran fugados en Bélgica, Escocia y Suiza. «Deberían preguntar a los creativos de la justicia española. Como deberían preguntar por qué en las dos anteriores euroórdenes figuraba un delito (el de rebelión) y suponía que había razones para ello. Ahora no va a ser». Más aún cuando, añadió, «no he hecho nada diferente en estos dos años que llevo exiliado».

El político secesionista remarcó que afrontará las consecuencias de la euroorden, aunque advirtió que «puede que (el procedimiento) no sea tan rápido como algunos piensan». «Estamos a disposición de la justicia belga, conocen mi domicilio, y no va a haber ningún problema en este sentido», añadió. Y avanzó su intención de pedir la restitución de sus derechos políticos y económicos como diputado del Parlament de Cataluña. «Si no lo hemos hecho ya, hoy mismo, lo haremos mañana», subrayó.

A las 12.30 horas, Puigdemont tomaba parte, junto al exconseller tambien fugado Toni Comin, en otro acto de protesta que tenía lugar en el corazón del barrio europeo, a escasos metros de los edificios principales de las instituciones de la UE. En torno a doscientas personas han participado en este acto que culminaba con una marcha de protesta hasta la embajada de España en Bruselas. Por la noche, el expresidente tenía previsto ofrecer una conferencia en Flandes, aunque en su entorno no se descartaba que fuese llamado a declarar ante la Fiscalía de Bruselas por la tarde.