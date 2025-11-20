El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente catalán Jordi Pujol EP

Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes

Su médico asegura que no está en condiciones de comparecer en el juicio ni siquiera telemáticamente

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

Los médicos que atienden a Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona desde el domingo pasado por una neumonía, confían en darle el ... alta este mismo viernes. Su evolución es favorable, según ha asegurado su médico personal, Jaume Padrós, que ha señalado que el expresidente de la Generalitat deberá seguir el tratamiento en su casa y permanecer convaleciente. En un principio, estaba previsto que recibiera hoy mismo el alta, pero Padrós, por «prudencia» con un paciente de 95 años, ha insistido en la Ser en que deberá permanecer un día más bajo vigilancia médica en el centro hospitalario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  4. 4

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  5. 5

    Madrid-Santander en 34 minutos
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  8. 8

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  9. 9

    Igual ya estudia el proyecto del Racing para los Campos de Sport, pero no se posiciona ni fija plazos
  10. 10

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes

Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes