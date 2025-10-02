El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, durante un evento en el Ateneo de Madrid. EP

Pumpido asegura que le «extrañaría» que la Justicia Europea no avalara la amnistía

El presidente del TC se manifiesta sobre las cuestiones prejudiciales de la ley que debe resolver el TJUE y avanza que los recursos de Puigdemont y Junqueras "tardarán meses" en sentenciarse

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:47

Comenta

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado este martes que le «extrañaría» que «España fuera el único país de la Unión ... Europea» cuyo Parlamento no pudiera aprobar una amnistía, en alusión a las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales españoles al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la aplicación de esta ley para el borrado penal del 'procés' secesionista en Cataluña en otoño de 2017.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pumpido asegura que le «extrañaría» que la Justicia Europea no avalara la amnistía

Pumpido asegura que le «extrañaría» que la Justicia Europea no avalara la amnistía