«Qué es lo realmente importante, mi salud o que yo hable catalán»

El gag formaba parte de un evento municipal, celebrado el martes pasado, en el que se hizo público un informe del observatorio de las discriminaciones ... en la ciudad de Barcelona. El acto estaba presidido por la segunda teniente de alcalde de la ciudad, María Eugenia Gay. La obra la interpretó la compañía Teatro Sin Papeles. La obra se titulaba 'Esas latinas' y la escena, «Parla català» (habla catalán). Cinco actrices provocaron la polémica en Barcelona. Las entidades nacionalistas en defensa del catalán como Òmnium Cultural y Plataforma por la lengua, así como los partidos soberanistas, han cargado contra el Ayuntamiento, han pedido dimisiones y han calificado el gag de supremacista y catalanófobo.

Gay ha asumido este viernes el «error» en primera persona por no haber supervisado previamente el contenido del gag, ha asegurado que el equipo de gobierno municipal «no comulga» con lo que se representó, pero ha tratado de cerrar la polémica y ha descartado que algún dirigente tenga que cesar del cargo. El soberanismo se ha sentido ofendido, ante lo que ha calificado como un escarnio contra los catalanoparlantes, su estigmatización y una burla a la necesidad de aprender el catalán. Duele también a los sectores en defensa del catalán que se afirmara que quienes están discriminados en Cataluña son los castellanohablantes y no los catalanohablantes. La cuestión de la lengua es una batalla política eterna en Cataluña.

Así, la protagonista del gag es latinoamericana y representó en la obra un caso de discriminación por no hablar catalán. Como si fueran escenas de la vida real, a la protagonista, una médica y una funcionaria la riñen por no saber catalán. Pierde un empleo por no tener nivel «nativo». «¿Inglés para qué? Estamos en Cataluña y aquí se habla catalán», se afirma en otro momento. Y la pieza acaba con una reflexión: «¿Qué es lo realmente importante, mi salud, que renueve mi documentación, que consiga trabajo o que hable catalán?». Para algunos nacionalistas esta reflexión se supremacista.

En un primer momento, el Ayuntamiento despachó la polémica con un comunicado de prensa, en el que defendió la libertad de expresión de las artistas. Se trata de «la actuación de una compañía teatral formada por un colectivo de mujeres migradas de origen latinoamericano que expresan su mirada sobre algunas de las situaciones que viven las personas extranjeras cuando llegan a la ciudad y lo que ellas perciben», decía el comunicado. Es una pieza «satírica de un grupo concreto, en el marco de la libertad de expresión», añadía el consistorio. La presión del soberanismo ha forzado al consistorio a comparecer este viernes y expresar su «profundo malestar« por la representación.

Junts ha registrado una petición de comparecencia del consejero catalán de Política Lingüística en el Parlament y le reclama que adopte medidas legales ante este «ataque» a la lengua.