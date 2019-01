El PP rechaza el proyecto de Presupuestos por «sectario, egoísta, partidista e irresponsable» El presidente del PP, Pablo Casado, en Oviedo. / EFE Casado considera que Sánchez nunca quiso negociar las cuentas del Estado con los populares NURIA VEGA Madrid Viernes, 11 enero 2019, 19:20

No se ahorró ni un calificativo en reprobar los Presupuestos de Pedro Sánchez. Pablo Casado volvió a rechazar este viernes el proyecto de cuentas del Gobierno para 2019 por ser «tremendamente malo» y «letal para los intereses de la economía española». «Es una propuesta egoísta, partidista, sectaria, innecesaria, irresponsable e irreal», confirmó el voto negativo del PP.

Desde que el 2 de agosto se reunieron en la Moncloa, Casado y Sánchez no han vuelto a tener un encuentro. Que el presidente del Gobierno no le haya llamado demuestra, a juicio del líder del PP, que no tenía intención de negociar los Presupuestos con los populares. Pero lo cierto es que las posibilidades de entendimiento eran, si no nulas, escasas.

Casado no coincide con el aumento de gasto que reflejan las cuentas, un extremo nuclear para el PSOE. Según el líder del PP, lo que Sánchez hace es volver al modelo de José Luis Rodríguez Zapatero: «más madera» para pagar una «campaña electoral infinita». Contra los socialistas cargó por haber representado los gobiernos «de la bancarrota». Pero también por apoyarse ahora en «independentistas, batasunos, y podemitas» para permanecer en la Moncloa.