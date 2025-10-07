«Rosa Rumana Jefe Valencia»: La UCO revela que Koldo pagó billetes para «encuentros privados» de Ábalos en Teruel

El Gobierno lo ha negado hasta la saciedad. Lo ha negado Óscar López, entonces presidente de Paradores. También lo ha desmentido Pilar Alegría, ministra portavoz ... y entonces delegada del Gobierno en Aragón que aquella noche también se hospedó en el Parador de Teruel. José Luis Ábalos y Koldo García también han negado de manera rotunda que la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020, en aquel establecimiento se montara una fiesta con prostitutas traídas ex profeso desde Valencia. Sin embargo, ahora, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por primera vez, apunta a que quizás sí que hubo algún tipo de fiesta con, entre otras personas, «Rosa Rumana Jefe Valencia», como la tenía guardada en su agenda el propio Koldo, quien aparentemente, junto a su exesposa, Patricia Uriz, gestionó el supuesto encuentro que todos niegan.

Para la UCO no hay duda Koldo pagó billetes de tren para «personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal«. Los propios investigadores, de manera velada, apuntan a que podrían tratarse de encuentros íntimos con mujeres vistas las «conversaciones que permiten colegir este extremo». Habida cuenta, explican los agentes, que esos datos «tienen afectación a la vida íntima del investigado», la UCO los ha «aportado» en «una carpeta diferenciada en oficio aparte» para que su acceso sea limitado a las partes personadas en la causa del Supremo.

Según la UCO, en concreto, Koldo gastó 490,25 euros en billetes de tren con destino a Teruel a personas desconocidas 15 al 16 de septiembre de 2020, coincide con la estancia del exministro de Transportes en el parador de dicha localidad.

Buena parte de esta información, explica la UCO, se ha extraído de los mensajes que Koldo enviaba a Patricia Úriz, quien entonces era su esposa, y que se han recuperado de los dispositivos que la Guardia Civil se incautó en febrero de 2024 en el registro de su vivienda de Polop de la Marina, de Alicante.

Pero no solo mensajes a Úriz. Los investigadores revelan que algunos de esos mensajes que han servido para elaborar el informe y que apuntan a que la controvertida fiestas con prostitutas sí que podría haber tenido lugar son de Koldo con «terceras personas relacionadas con encuentros privados», además de mensajes entre Koldo García y Ábalos.

El informe recoge una conversación posterior a la estancia del parador de Teruel con un número guardado con un corazón, y otra conversación, ya perteneciente al viaje de Barcelona, con un número guardado como «Rosa Rumana Jefe Valencia».