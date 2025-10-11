Sánchez acudirá el lunes a la firma del acuerdo sobre el plan de paz para Gaza en Egipto
El acto tendrá lugar después de que este viernes entrara en vigor la primera parte del acuerdo
C. P. S.
Sábado, 11 de octubre 2025, 10:11
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá el lunes a la firma del acuerdo sobre el plan de paz para Gaza en Egipto, después de ... su entrada en vigor este viernes. Al acto asistirá también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como representantes de los países árabes y europeos.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
