Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

Pedro Sánchez se ha mostrado hoy, a su regreso de la Cumbre de la Paz en Sharm el Sheij, esperanzado con la posibilidad de que ... el plan de Trump para Oriente Próximo avance hacia una paz duradera pero también ha admitido que son muchas las «incógnitas» que se presentan en el camino y ha avanzado que España no levantará de momento el embargo de armas a Israel convalidado la semana pasada por el Congreso de los Diputados, apenas unos días antes de que se hiciera efectivo el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

El jefe del Ejecutivo ha remarcado que el proceso que ahora se abre está en una fase muy incipiente, aunque ha resaltado la importancia del momento vivido ayer y ha puesto en valor el que, después de dos años, Hamás haya entregado a todos los rehenes del 7 de octubre que aún permanecían con vida o que la ayuda humanitaria haya comenzado a entrar en Gaza. «Estamos en un alto el fuego y lo que tenemos que hacer es consolidarlo y que derive en un proceso de paz», ha advertido en una entrevista a la Ser.

En ese proceso, España tiene intención de desempeñar un «papel relevante», según anticipó el mismo lunes desde la ciudad balneario egipcia el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Sánchez ha especificado al respecto que su intención es participar en la reconstrucción de Gaza y también, llegado el caso, en una futura fuerza de estabilización. Pero además ha insistido en que España y la UE deben «acompañar y vigilar» este proceso para garantizar un anclaje en el derecho internacional, «que es -ha alegado- lo que se ha atropellado».

«La paz no puede significar el olvido, no puede significar la impunidad», ha insistido tras recordar los inicios de su carrera en Bosnia, junto al alto representante del la ONU, Carlos Westendorp, para poner fin al conflicto de la antigua Yugoslavia. El presidente ha recordado que hay procesos abiertos conta Israel en la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional y la Fiscalía española. «Aquellas personas que han sido actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la justicia», ha insistido.

Las formas de Trump

Sánchez se ha referido también al encuentro ayer en Egipto con Trump, que hizo esperar más de cuatro horas a sus invitados, una treintena de mandatarios presenten en la cumbre para escenificar su apoyo al alto el fuego y el proceso que ahora se abre . «Nos levantamos muy pronto y empezamos muy tarde (..) pero más que con las formas me quedo con el fondo», ha dicho.

A su llegada, el presidente estadounidense saludó uno a uno a todos los asistentes y se mostró cordial con Sánchez, aunque posteriormente, tras la firma del acuerdo le recordó públicamente, entre sonrisas, que aún espera que eleve el gasto militar al 5% del PIB. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que no lo hará. «He dicho siempre que estamos comprometidos con la defensa y la OTAN y, al mismo tiempo, con la defensa de estado del bienestar», ha remarcado.

«Yo he cumplido con un acuerdo incumplido por el Gobierno de Mariano Rajoy y consideramos que ya estamos cumpliendo de manera sobrada a las capacidades que nos piden». Así ha quitado hierro al choque y, pese a las evidentes diferencias ideológicas con el presidente norteamericano, que Sánchez explota de manera decidida en el ámbito nacional, se ha mostrado convencido de que las relaciones entre Estados Unidos y España no se resentirán. «Son muy profundas y están muy consolidadas», ha sentenciado.

Equlibrismos con María Corina

Otro asunto abordado en la entrevista ha sido la frialdad con la que el Gobierno acogió el pasado viernes la concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. El jefe del Ejecutivo ha hecho equilibrismos para evitar de nuevo felicitar a la opositora venezolana y ha llegado a argumentar que él nunca entra a valorar la concesión de estos premios ni felicita a quienes lo reciben; cosa que, como demuestra la hemeroteca no es cierta.

Sánchez, en todo caso, ha asegurado que siente un gran «respeto» por el «trabajo» de Machado. «Y espero, además, como hemos hecho siempre desde el Gobierno de España, que la situación en Venezuela se normalice y haya un proceso de democracia rotundo», ha añadido. Pero ni ha aplaudido la decisión del comité, como sí hizo el PP, ni, como las formaciones a su izquierda, ha querido criticarla o tildarla de «política».