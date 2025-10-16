El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

«Esperemos que no haga lo mismo que Ábalos y Koldo. No puede callar», afirma la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García

Álvaro Soto
María Eugenia Alonso

Álvaro Soto y María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:07

Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 30 de octubre a las 9 de la mañana, según ha ... anunciado este jueves la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García. «Esperemos que no repita el papel de Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo. No puede callar», ha afirmado García.

