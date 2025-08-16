El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sánchez este sábado durante la videoconferencia. Moncloa

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno se desplazará Ourense y León tras presidir este sábado por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:16

Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones en Lanzarote para visitar este domingo las zonas más afectadas por la devastadora ola de incendios que arrasa decenas de ... miles de hectáreas y que está teniendo su réplica, igual de intensa, en el tablero político. El presidente del Gobierno se desplazará hasta Ourense y León tras presidir esta misma mañana por videoconferencia el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan estatal de Emergencias y después de telefonear ayer a los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León; Alfonso Rueda, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, para interesarse por la situación de esas comunidades.

