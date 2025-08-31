Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática

Tras el relativo parón veraniego, la maquinaria de los principales partidos echa a andar este lunes con varias citas destacadas. El presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, presenta en Madrid su propuesta de Pacto de Estado para afrontar la emergencia climática en un acto que se celebrará en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y en el que estará arropado por la plana mayor del Gobierno y del PSOE.

En el evento intervendrán la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. También asistirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Sánchez, que se ha planteado como uno de sus objetivos en esta segunda mitad de la legislatura colocar en la agenda el cambio climático, expondrá un planteamiento de Pacto de Estado que ya ha recibido la negativa del PP.

Pero no será su único acto del día. Por la noche, el presidente del Gobierno acudirá a TVE para ser entrevistado en la segunda edición del Telediario por la periodista Pepa Bueno.

Mientras, el PP cambia el lugar de celebración de su comité de dirección. En vez de la habitual sede de Génova, Alberto Núñez Feijóo ha elegido Aranjuez para reunir este lunes a los cuadros del partido de cara al inicio del curso.

También la Casa Real ha programado un acto en su agenda. En el día en que la infanta Sofía ingresa como alférez alumna en la Academia del Aire de San Javier, el rey Felipe VI intervendrá en la sesión especial 'El corazón y la sociedad', dentro del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebra en Madrid.