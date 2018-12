Sánchez no ve razones para una huelga de hambre y garantiza un juicio justo Pedro Sánchez. / Efe «Nosotros respetamos la independencia del poder judicial; España es un estado social y democrático de derecho», asegura el presidente del Gobierno EFE Buenos Aires (Argentina) Sábado, 1 diciembre 2018, 20:09

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este sábado que los dirigentes independentistas que están en prisión tendrán un juicio justo y ha rechazado la iniciativa de algunos de ellos de iniciar una huelga de hambre porque cree que no son ciertas las razones que aducen para ella.

Sánchez se ha referido a la decisión del expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y del también diputado y exconseller Jordi Turull, de iniciar una huelga de hambre, en la conferencia de prensa que ha ofrecido al término de la cumbre del G20.

El jefe del Ejecutivo ha respondido con un «no» rotundo al plantearle si esa huelga de hambre puede condicionar su intención de que la legislatura dure aún bastantes meses, como dijo recientemente, y tenga que convocar las elecciones generales antes de lo que prevé.

Sánchez ha insistido en su mensaje a los dirigentes independentistas de que no se debe politizar la justicia ni judicializar la política. «Nosotros respetamos la independencia del poder judicial; España es un estado social y democrático de derecho», ha recalcado.

Por tanto, ha señalado que «aún no compartiendo las medidas y las acciones que están planteando los dirigentes independentistas ahora mismo en prisión», en referencia a la huelga de hambre, es importante subrayar que van a tener un juicio justo. «Ese juicio justo va a ser gracias a que vivimos en un Estado social y democrático de derecho y el poder judicial es independiente», ha resaltado. Ante la pregunta de si le preocupa esa huelga de hambre ha señañado: «Es una evidencia que no es una buena noticia». Pero ha señalado que las razones que argumentan para justificarla no son ciertas porque ha insistido en que van a tener un juicio justo.