El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras, presidente de ERC. EP

El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat

Maragall afirmó que no votará a Esquerra si el actual líder del partido es cabeza de cartel en las elecciones y Aragonès ha dejado este viernes su voto en el aire

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:31

Comenta

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no ha conseguido aún pacificar la formación republicana, casi un año después de su reelección. El proceso de primarias ... interno fue muy convulso y dividió en dos el partido. Junqueras lleva al frente de la formación desde 2011. Esta falta de unidad ha vuelto a aflorar esta semana a raíz de que Junqueras oficializara el pasado miércoles su intención de presentarse candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  3. 3 Los médicos cántabros están llamados hoy a una nueva jornada de huelga en todo el país
  4. 4

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  5. 5

    Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club
  6. 6

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  7. 7

    La ARC valora la fusión de sus dos grupos
  8. 8 Conflicto entre los propietarios de los 170 amarres de Orconera y el Ayuntamiento de El Astillero
  9. 9

    Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»
  10. 10 Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat

El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat