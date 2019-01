IU da una semana de plazo a Llamazares para que aclare su «anómala situación» Gaspar Llamazares. / Efe El portavoz parlamentario de la formación en Asturias desafió a Garzón al ofrecerse como candidato del Principado para las autonómicas EFE Miércoles, 2 enero 2019, 17:14

La dirección federal de IU ha dado una semana de plazo al portavoz parlamentario de la formación en Asturias, Gaspar Llamazares, para que aclare su «anómala situación» en la coalición, algo que, según éste último, no deja de ser el paso previo a la condena que ya tiene redactada el equipo de Alberto Garzón.

Llamazares ha hecho estas declaraciones a EFE momentos después de recibir un burofax del responsable de Organización de IU, Daniel González López, en el que le da de plazo hasta el 10 de enero para que aclare su situación en la organización y su relación con la plataforma Actúa.

Para el excoordinador de IU, este burofax no deja de ser un «formalismo burocrático» para una decisión que ya está tomada de antemano, a pesar de que no tienen competencias para ello, «y que pasará por la suspensión cautelar de militancia».

En su opinión, no deja de ser un eufemismo con el que la dirección nacional pretende impedir que pueda presentarse como candidato a la Presidencia del Principado por IU en las elecciones del mes de mayo.

No obstante, ha incidido en que la última palabra estará en manos de la organización asturiana, porque él ya ha renunciado a todos los cargos que tenía en los órganos federales y porque IU de Asturias es una organización autónoma y diferenciada de la nacional.

«Ahora tendrá que decidir Asturias si acepta el órdago que hace la dirección nacional o si IU Asturias reivindica su autonomía y mantiene su voluntad respecto a las primarias sin sanciones previas», ha subrayado.

Llamazares ya ha respondido al burofax de González López con otro en el que le ha reenviado el escrito que ya hizo llegar al coordinador federal, Alberto Garzón, a finales de diciembre, en el que expresaba su compromiso y lealtad con la coalición, pese a las discrepancias con su estrategia política.

«Entonces ya mandé, de manera preventiva, el pliego de descargo sin que hubiera prueba de cargos y la he vuelto a mandar hoy por burofax», ha incidido Llamazares, que ya ha descartado reunirse con el secretario de Organización porque no se fía y no quiere más grabaciones que luego, «al modo Villarejo, filtran y convierten en tesis para condenar y juzgar sin garantías».

En su opinión, quieren tener todo solucionado para el 13 de enero, fecha en la que está convencido que será suspendido cautelarmente de militancia, aunque carezcan de competencias para ello.

En la carta enviada hoy por la dirección federal, le piden que aclare si es militante de algún partido distinto a IU o de los que forman parte de la coalición, como son Izquierda Abierta, de la que es portavoz, Izquierda Republicana y el PCE.

En un segundo punto, le piden que explique si considera posible formar parte, que se apoye o pida el voto en cualquier punto de España a una lista electoral que concurra a los comicios europeos, autonómicos o locales de mayo «distinta a las listas electorales aprobadas en los órganos de IU».