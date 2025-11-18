El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez durante la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del pasado marzo. EP

Las siete reuniones de Sánchez con el «querido amigo» Zelenski

El mandatario ucraniano visitará España por tercera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y se reunirá con representantes de la industria de defensa

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

La siguiente parada de la gira europea del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tendrá este martes a Madrid como escenario. El día después de ... citarse en París con el presidente francés Enmanuel Macrón, el dirigente ucraniano visitará España por tercera vez desde que empezó la guerra en Rusia. Será la séptima vez que se reúna de forma bilateral con Pedro Sánchez, uno de sus principales aliados a nivel continental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  3. 3

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  4. 4

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  6. 6

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  7. 7

    Cuando el covid no se supera
  8. 8

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  9. 9

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  10. 10

    La jueza avala las extracciones de lobos aprobadas por el Gobierno de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las siete reuniones de Sánchez con el «querido amigo» Zelenski

Las siete reuniones de Sánchez con el «querido amigo» Zelenski