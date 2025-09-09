El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa. EP

Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral

La reforma legal se debate y vota este miércoles en el Congreso: los independentistas mantienen la enmienda a la totalidad

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:34

Los sindicatos han cargado este martes con dureza contra Junts, después de que en la última reunión celebrada este lunes los de Puigdemont trasladaran al ... Ministerio de Trabajo su intención de mantener la enmienda a la totalidad. Quedan 24 horas para que el Congreso debata y vote las enmiendas a la totalidad del PP, Vox y Junts, pero todo apunta a que la reforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz no superará el primer escollo y no podrá ser tramitada.

