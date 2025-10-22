El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. EFE

Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno

Sumar apuesta por una prórroga de tres años a los contratos y la congelación de las rentas, mientras que el PSOE duda de la constitucionalidad de algunas de las medidas de su socio

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:56

Comenta

La supresión de los topes del alquiler a los contratos firmados antes de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la Ley de ... Vivienda, augura un nuevo debate de calado en el seno del Gobierno. Este nuevo frente cobra protagonismo además tan solo un día después de que Sumar pidiera durante unas horas antes de desdecirse la dimisión de Isabel Rodríguez por, lo que consideran, una deficiente gestión para paliar los problemas de acceso a la vivienda, especialmente entre una población joven que en una inmensa mayoría ve prohibitiva la posibilidad de la emancipación familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  2. 2

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  3. 3 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  4. 4

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  9. 9

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  10. 10

    La justicia declara que Eusebio Cortezón fue «condenado y ejecutado injustamente» en 1938

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno

Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno