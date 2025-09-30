El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EP

Sumar se desmarca de Sánchez y considera una «imposición» el plan de Trump para Gaza

La propuesta, a la que el presidente del Gobierno dio la «bienvenida», ha provocado una fisura entre los socios de coalición

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:53

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza ha dividido a los miembros del Gobierno de coalición en un momento en el que ambos ... partidos exhibían cierta unidad en la cuestión palestina. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba la «bienvenida» a la propuesta de paz, los ministros de Sumar ponían en tela de juicio la viabilidad de esta solución para el conflicto en la región y mostraban su oposición a los 20 puntos propuestos por el mandataro norteamericano, que tacharon de «imposición».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  3. 3 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  4. 4

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  5. 5

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  6. 6

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta
  7. 7

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  8. 8

    El Ministerio fija para el verano de 2026 el fin de la obra del Desfiladero tras cuatro años
  9. 9

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sumar se desmarca de Sánchez y considera una «imposición» el plan de Trump para Gaza

Sumar se desmarca de Sánchez y considera una «imposición» el plan de Trump para Gaza