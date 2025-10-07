El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diputado de Sumar Nahuel González, muestra una foto de un toro en una corrida en su intervención en el Congreso. EP

Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

El voto de los socialistas ha precipitado que la iniciativa fracasara en el Congreso después de recabar las firmas de casi 700.000 ciudadanos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 22:12

Comenta

La abstención del PSOE en la votación de la Iniciativa Legislativa Popular que buscaba en el Congreso acabar con el blindaje legal de la tauromaquia ... y dejar de considerarla patrimonio cultural ha terminado por tumbar la propuesta que recabó casi 700.000 firmas de ciudadanos y desatado una bronca con Sumar, abriendo un nuevo frente en el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  3. 3

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  4. 4

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  5. 5

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  6. 6 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  7. 7

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales
  8. 8

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  9. 9 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  10. 10 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja cuatro desaparecidos y tres heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia